يحيى رسول: قوات حرس الحدود باشرت بمسك الخط الصفري مع تركيا وإيران

شفق نيوز/ أكد اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، يوم الأحد، أن الأخير وجّه بمسك الخط الصفري مع تركيا وإيران من قبل حرس الحدود وذلك لإنهاء الخروقات والهجمات والصراعات المتبادلة بين القوات المسلحة للبلدين مع الأحزاب الكوردية المناهضة لانقرة وطهران، والتي تدور رحاها على أرض إقليم كوردستان.

وقال اللواء رسول خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة بغداد، إن القائد العام للقوات المسلحة أكد على مسك الحدود من قبل قوات حرس الحدود، ومسك الخط الصفري مع الجارتين إيران وتركيا، مردفا بالقول إن هذا ما وجّه به القائد العام لتباشر وعلى الفور قيادة قوات حرس الحدود بهذه المهام الموكلة إليها.

وأضاف أن السوداني أمر بتعزيز إمكانيات تلك القيادة بالأسلحة والمعدات والأشخاص بما يضمن أن تمسك الحدود بشكل جيد.

كما شدد اللواء رسول على أن العراق لا يقبل بأن تُستخدم أرضه للإعتداء على أي دولة جارة، مؤكدا "نحن نمتلك علاقات طيبة مع دول كل دول الجوار، ونسعى إلى تطويرها بما يخدم مصلحة العراق وكل دول الجوار".

وتابع "نؤكد على سيادة العراق واحترامها"، مشيرا إلى أن السوداني وجّه بأن تكون الأولية لقيادة الدفاع الجوي لمنع إختراق الأجواء العراقية".