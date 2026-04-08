يحمل جهاز "GPS".. الأمن العراقي يضبط 55 ألف حبة مخدرة محمّلة بمنطاد في بادية النجف (فيديو)

شفق نيوز- النجف

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأربعاء، ضبط أكثر من 55 ألف حبة مخدرة من نوع الكبتاغون محمّلة بمنطاد مزوّد بجهاز تحديد مواقع "GPS" في بادية النجف.

وقال الجهاز في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المنطاد ضُبط ضمن مناطق الشبكة في محافظة النجف، وتبين أنه دخل إلى الأراضي العراقية قادماً من إحدى دول الجوار، استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة".

وأضاف أن "المنطاد احتوى على 55 ألف حبة مخدرة من نوع الكبتاغون موزعة داخل 55 كيساً، يحتوي كل كيس على ألف حبة"، مبيناً أنه "تم ضبط جهاز تحديد مواقع (GPS) داخل المنطاد يُستخدم لتوجيهه وتتبع مساره، ما يشير إلى اعتماد وسائل حديثة في عمليات التهريب".

وأشار البيان إلى أن "القوات الأمنية تعلن بين فترة وأخرى ضبط مناطيد عدة تحمل كميات من المخدرات يتم تهريبها عبر دول الجوار".