إيجاد متهم بانفجار حديثة "ما بين الحياة والموت"

شفق نيوز/ كشف مصدر محلي مسؤول، عن إيجاد متهم بانفجار سيارة مفخخة، يوم الثلاثاء، في قضاء حديثة بمحافظة الأنبار غربي العراق، مبيناً أنه مايزال على قيد الحياة رغم إصابته بحروق شديدة.

وقال قائممقام قضاء حديثة غربي محافظة الأنبار، مبروك الجغيفي، لوكالة شفق نيوز، "بعد وقوع الانفجار واسعاف المصابين إلى المستشفى، قامت قوات الشرطة المحلية بتطويق المنطقة، وفتحت تحقيقت بالحادث".

وأضاف أن "قوات الشرطة عثرت على المتهم محروقاً داخل العجلة التي انفجرت".

وأشار الجغيفي إلى أنه "تم نقل المتهم إلى مستشفى قضاء الرمادي، وما يزال على قيد الحياة رغم تعرضه لحروق شديدة"، مبيناً أنه "من سكنة منطقة الجزيرة وهو راعي أغنام ويدعى محمد حميد عايد".

وتابع بالقول، "لا يمكن التأكد من انه الجاني إلا بعد انتهاء التحقيق بالحادث، ولا يمكننا وصفه بالإرهابي إلى أن يتم إثبات تورطه بالحادث".

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أفادت بأن الانفجار أسفر عن إصابة 10 أشخاص بجروح.