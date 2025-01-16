يتواصل مع أطراف سورية.. استحداث تشكيل عسكري لتأمين الحدود العراقية في نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الخميس، باستحداث غرفة عمليات وتنسيق مشتركة على الحدود العراقية السورية، غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قاطع غرفة العمليات المشتركة الجديدة يضم مناطق البعاج وسنجار وناحية ربيعة، وهذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون الأمني لمواجهة التحديات المشتركة".

وأكد أنه "تم فتح قنوات للتنسيق ضمن غرفة العمليات مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وهيئة تحرير الشام لضمان استقرار المنطقة".

أشار المصدر إلى أن "إنشاء هذه الغرفة يهدف إلى تعزيز السيطرة على الحدود المشتركة ومنع تسلل العناصر الإرهابية، خاصة في ظل الوضع الأمني المعقد الذي تشهده المنطقة".

وبين أن "التنسيق مع الأطراف السورية المختلفة يشمل تبادل المعلومات الأمنية وتنسيق العمليات الميدانية لضمان حماية الحدود ومنع أي نشاطات مشبوهة".

وتشهد الحدود العراقية السورية، وخاصة في مناطق نينوى، تعزيزات أمنية مكثفة لمواجهة التهديدات الإرهابية المستمرة. كما زادت القوات العراقية من وجودها العسكري على الشريط الحدودي لمنع تسلل المقاتلين الأجانب والحد من الأنشطة الإجرامية عبر الحدود.