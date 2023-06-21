يتزعم عصابة عشائرية.. اعتقال ضابط عراقي أشرف على قتل موظف بوزارة التربية

شفق نيوز / اعتقلت قوات الأمن العراقية، يوم الأربعاء، ضابطاً رفيع المستوى، و5 متهمين بارتكاب جريمة قتل موظف بوزارة التربية في محافظة ذي قار.

وأبلغ مصدر أمني مطلع، وكالة شفق نيوز، أن "قوة تابعة للاستخبارات العامة اعتقلت ضابطاً برتبة عقيد، ينتمي للشرطة الاتحادية بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار"، لافتا إلى أن "الضابط المعتقل متهم بالإشراف على عملية قتل الموظف في قسم تربية الشطرة (علي حسان) الشهر الماضي".

وأضاف المصدر، أن "الضابط المعتقل يتزعم عصابة عشائرية تعمل على تصفية الخصوم المطلوبين لعشيرته، من العشائر الأخرى، بسبب الثأر العشائري، حيث تم توقيفه على ذمة التحقيق ".

وكان مصدر أمني بمحافظة ذي قار، قد أفاد بوقت سابق، بأن مسلحين فتحوا نيران أسلحتهم على موظف يعمل بوزارة التربية / قسم تربية الشطرة شمالي محافظة ذي قار، فأردوه قتيلاً على الفور، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية.

في غضون ذلك، أعلن قائد شرطة ذي قار اللواء مكي شناع الـخيگـاني، تفاصيل تنفيذ عملية "خاطفة" جاءت بناء على معلومات استخبارية دقيقة و"تتبع مهني مدروس" في ملاحقة قاتلي الأستاذ التربوي علي حسان.

وأكد الخيكاني، بحسب بيان ورد للوكالة، أن "استمرار الجهد الاستخباري والمهني من قبل فريق العمل الذي تم تشكيله باشرافه شخصيا للكشف عن الجناة في الجريمة التي وقعت بقضاء الشطرة وتقديمهم للمحاكمة الجنائية المختصة، أسفر خلال وقت قياسي بالتوصل إلى المتهمين وتحديد تحركاتهم".

وأوضح أن "الاستجابة من قبل القوة المكلفة بالواجب منج عنها ضرب طوق أمني حول محل تواجدهم وإجراء المداهمات وإلقاء القبض على الجناة كل من المتهم ( م.ح.غ ) والمتهم ( ا.س.غ ) والمتهم ( ع.س.غ ) والمتهم ( س.غ.ه‍ ) والمتهم ( ح.م.ح ) والذين سيتم تقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".