يبيعونها بأقل من أسعارها.. القبض على "تشكيل عصابي" مختص بسرقة "الأغنام" في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الاحد، بأن شرطة محافظة كركوك نجحت باعتقال أربعة اشخاص يحملون الجنسية السورية وعراقي يشكلون مجموعة لسرقة الأغنام وبيعها تحت اسعارها شمال المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوة من شرطة كركوك تلقت بلاغات عن قيام مجهولين بسرقات تطال الأغنام وبيعها بأسعار أقل من سعرها في الأسواق وجرى تشكيل فريق أمني من مديرية اجرام كركوك ومركز شرطة العروبة لمتابعة هذه المجموعة".

وأشار المصدر، أن "الفريق توصل الى معلومات اولية وبعد جمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة توصلت الشرطة للسراق وهم اربعة أشخاص يحملون الجنسية السورية وعراقي حيث تم القبض عليهم واعترفوا بسرقة العشرات من الأغنام في منطقة بنجا علي وغيرها من المناطق وبيعها في السوق تحت اسعار السوق ويسرقون الأغنام فقط".

وأكد المصدر، أن" المعتقلين تم نقلهم إلى مقر الاحتجاز لغرض تقديمهم للقضاء".