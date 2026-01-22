يار الله في سنجار لمتابعة الجاهزية الأمنية على الحدود السورية (صور)

شفق نيوز- سنجار

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بوصول رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، يرافقه وفد عسكري رفيع المستوى، إلى قضاء سنجار.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الوفد وصل إلى الحد الفاصل بين الحدود العراقية والسورية، لمتابعة الاستعدادات الأمنية وأهم الأحداث والتطورات وتفقد القطعات.

ويأتي ذلك بعد جولة ميدانية أجراها القائد العام محمد شياع السوداني، أمس، إلى الشريط الحدودي مع سوريا في محافظتي الأنبار ونينوى، شملت قاعدة عين الأسد وقضاء سنجار ومنطقة القائم، للاطلاع على جهوزية قطعات القوات المسلحة وقوات الحدود.

وكان السوداني قد ترأس اجتماعاً أمنياً استمع فيه إلى إيجاز عن انتشار القطعات وجاهزيتها والتنسيق المشترك ومنظومات المراقبة، مؤكداً دعم القوات بالتجهيزات اللازمة، وموجهاً بتكثيف الجهد الاستخباري وتوخي الحيطة والحذر لإحباط أي محاولات تستهدف أمن البلاد.

كما أصدر توجيهات عسكرية للتعامل بحزم مع أي تهديد على الحدود المشتركة، ومتابعة احتياجات قوات حرس إقليم كوردستان، على خلفية التطورات الأمنية في سوريا والاشتباكات الأخيرة بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية، وما رافقها من تصعيد حول السجون التي تضم عناصر تنظيم داعش، قبل الإعلان عن تفاهمات وهدنة مؤقتة بين الطرفين.