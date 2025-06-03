"وهم التعيين" يسقط منتحلي صفة ضباط في الأمن الوطني العراقي

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على ثلاثة متهمين في محافظتي الديوانية وديالى، كانوا ينتحلون صفات وهمية ويستغلون اسم الجهاز للاحتيال على المواطنين مقابل وعود كاذبة بالتعيين مقابل مبالغ مالية.

وأوضح بيان صادر عن مديرية العلاقات والإعلام في الجهاز، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن مفارز الأمن الوطني، واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، رصدت تحركات مشبوهة للمتهمين، وجرى التخطيط لتنفيذ عمليات متزامنة بعد استحصال الموافقات القضائية.

وأشار البيان إلى أن كمائن محكمة نُصبت في محافظة الديوانية أسفرت عن إلقاء القبض على متهمين اثنين متلبسين بالجرم المشهود، فيما أُلقي القبض على متهم ثالث في محافظة ديالى أثناء تسلمه مبلغاً مالياً من أحد المواطنين مقابل وعود كاذبة بالتعيين في ملاك الجهاز.

وأكد الجهاز أنه تم تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

ودعا جهاز الأمن الوطني المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات مشابهة من خلال قنوات التواصل الرسمية الخاصة بالجهاز.

وسبق أن أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، في 28 ايار الماضي، عن تفكيك ثلاث شبكات احتيال في محافظات الديوانية وديالى وبابل، وإلقاء القبض على موظفين متورطين بتقاضي رشاوى مقابل وعود وهمية بالتعيين.