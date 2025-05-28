"وهم التعيينات" في العراق.. ضبط موظفات ومحتالين يتقاضون رشاوى بالملايين

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأربعاء، عن تفكيك ثلاث شبكات احتيال في محافظات الديوانية وديالى وبابل، وإلقاء القبض على موظفين متورطين بتقاضي رشاوى مقابل وعود وهمية بالتعيين.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عمليات أمنية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة أسفرت عن اعتقال ثلاثة متهمين، بينهم موظفتان وشخص آخر، بعد استغلالهم حاجة المواطنين للعمل من خلال وعود كاذبة بالتوظيف".

وأوضح أن "العمليات نُفذت بعد الحصول على الموافقات القضائية، حيث نُصبت كمائن محكمة أسفرت عن ضبط المتهمين بالجرم المشهود وهم يتقاضون مبالغ مالية على شكل رشاوى".

وأشار البيان إلى أنه "في الديوانية، تم ضبط موظفة في إحدى الوزارات كانت تتقاضى مبلغ 6.5 ملايين دينار عن كل حالة تعيين وهمي، وفي ديالى، أُلقي القبض على شخص ادعى قدرته على تأمين وظائف ضمن المؤسسات الأمنية، وضُبط أثناء استلامه الأموال من أحد الضحايا".

وأضاف، "في بابل، تم استدراج موظفة في مديرية التربية وضُبطت متلبسة بتسلم مبلغ 750 ألف دينار مقابل وعد كاذب بإصدار أمر إداري للتعيين".

وبين الجهاز أن "التحقيقات كشفت تنوع الأساليب الاحتيالية التي تراوحت بين استغلال المناصب الوظيفية وادعاء النفوذ في مؤسسات الدولة، إلى جانب استخدام وثائق مزورة ووعود بإصدار أوامر إدارية وهمية".

وأكد أن "جميع المتهمين أُحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للمادة 307 من قانون العقوبات العراقي".