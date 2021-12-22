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"أوهموا النساء بالزواج".. الأمن العراقي يطيح بـ61 مبتزاً الكترونياً خلال شهرين

Category: أمـن

Date: 2021-12-22T07:36:29+0000
"أوهموا النساء بالزواج".. الأمن العراقي يطيح بـ61 مبتزاً الكترونياً خلال شهرين

شفق نيوز/ القى جهاز الأمن الوطني، يوم الأربعاء، القبض على (61) متهماً بالابتزاز الالكتروني في عدة محافظات خلال الشهرين الماضيين.

وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز جهاز الأمن الوطني واستنادا على شكاوى المواطنين تمكنت من القاء القبض على (61) متهماً بالابتزاز الالكتروني في اثنتي عشرة محافظة خلال الشهرين الماضيين، كانوا يمارسون التهديد بحق النساء والفتيات بعد إيهامهن بالزواج واخذ صورهن الخاصة ثم مساومتهن بمبالغ مالية مقابل عدم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

واشارت الى "تدوين اقوالهم اصولياً واحالتهم جميعا الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم".

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