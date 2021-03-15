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أوهمت السلطات بأنها مخطوفة .. إعتقال فتاة سرقت ملايين الدنانير ومصوغات ذهبية في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-03-15T08:23:36+0000
أوهمت السلطات بأنها مخطوفة .. إعتقال فتاة سرقت ملايين الدنانير ومصوغات ذهبية في بغداد

شفق نيوز/ أفادت مديرية مكافحة اجرام بغداد يوم الأثنين بالقاء القبض على متهمة اوهمت بأنها مخطوفة وتبين فيما بعد اشتراكها بسرقة ٦٧ مليون دينار ومصوغات ذهبية مع ثلاثة متهمين.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مفارز مكتب مكافحة اجرام المنصور تمكنت من القاء القبض على أربعة متهمين لقيامهم بسرقة بسرقة مبالغ مالية قدره ٦٧ مليون دينار عراقي مع مخشلات ذهبية ،  بعد أن سجل أخبار بتاريخ ٢٠٢١/٣/١١ عن وجود حادث خطف فتاة تبلغ من العمر ١٥ سنة من إحدى الدور السكنية في منطقة المنصور.

وأوضح البيان أنه على الفور تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات وتفعيل الجهد الفني تمت ملاحظة الفتاة تخرج من دارها بدون ضغط أو اكراه في وقت متأخر من الليل.

ووفقا للبيان فقد تم تفعيل المصادر والقبض على المتهمين في محافظة كركوك بعد محاولة هروبهم إلى محافظة اربيل، و دونت أقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا، مشيرا إلى انه تم ضبط المبلغ المسروق مع المصوغات الذهبية وتوقيفهم وفق المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل .

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