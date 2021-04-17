أول حادث بعد حملة "قسد".. مقتل لاجئ عراقي في مخيم الهول

شفق نيوز/ قتل لاجئ عراقي وأصيبت 3 نساء، يوم السبت، في أول حادث من نوعه يشهده مخيم الهول في شمال شرق سوريا عقب الحملة الأمنية التي أطلقتها قوات الأسايش بمساندة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" نهاية آذار/مارس الفائت، وفق مصدر مطلع.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إنه"عناصر أمن المخيم عثرت اليوم على جثة لاجئ عراقي يدعى أبو سيف العراقي إضافة لإصابة لاجئتين عراقيتين ونازحة سورية بعدة رصاصات من قبل مجهولين".

وأوضح المصدر أن "الجريمة حدثت في القسم الأول من مخيم الهول، ويعتقد أن خلايا التنظيم داخل المخيم تقف خلف العملية".

وقتل 47 شخصاً داخل مخيم الهول منذ مطلع العام الجاري على يدي خلايا تنظيم داعش داخل المخيم، بحسب بيان صدر عن الأسايش قبيل انطلاق أمنية مؤخراً اعتقل خلالها العشرات ممن يشتبه بانتمائهم للتنظيم والمتهمين بالوقوف وراء أعمال العنف.

ويعد مخيم الهول من أكبر المخيمات التي تحوي أُسراً وأفراد تنظيم "داعش" في شمال شرق سوريا ويقطن فيه أكثر من 60 ألف شخص من مواطنين سوريين وجنسيات أخرى مختلفة. ضمنهم 8256 عائلة عراقية، بعدد افراد 30738 شخصاً.