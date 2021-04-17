سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أول حادث بعد حملة "قسد".. مقتل لاجئ عراقي في مخيم الهول

Category: أمـن

Date: 2021-04-17T18:33:58+0000
أول حادث بعد حملة "قسد".. مقتل لاجئ عراقي في مخيم الهول

شفق نيوز/ قتل لاجئ عراقي وأصيبت 3 نساء، يوم السبت، في أول حادث من نوعه يشهده مخيم الهول في شمال شرق سوريا عقب الحملة الأمنية التي أطلقتها قوات الأسايش بمساندة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" نهاية آذار/مارس الفائت، وفق مصدر مطلع.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إنه"عناصر أمن المخيم عثرت اليوم على جثة لاجئ عراقي يدعى أبو سيف العراقي إضافة لإصابة لاجئتين عراقيتين ونازحة سورية بعدة رصاصات من قبل مجهولين".

وأوضح المصدر أن "الجريمة حدثت في القسم الأول من مخيم الهول، ويعتقد أن خلايا التنظيم داخل المخيم تقف خلف العملية".

وقتل 47 شخصاً داخل مخيم الهول منذ مطلع العام الجاري على يدي خلايا تنظيم داعش داخل المخيم، بحسب بيان صدر عن الأسايش قبيل انطلاق أمنية مؤخراً اعتقل خلالها العشرات ممن يشتبه بانتمائهم للتنظيم والمتهمين بالوقوف وراء أعمال العنف.

ويعد مخيم الهول من أكبر المخيمات التي تحوي أُسراً وأفراد تنظيم "داعش" في شمال شرق سوريا ويقطن فيه أكثر من 60 ألف شخص من مواطنين سوريين وجنسيات أخرى مختلفة. ضمنهم 8256 عائلة عراقية، بعدد افراد 30738 شخصاً.

related

بـ5 إطلاقات بالرأس.. مقتل لاجئ عراقي بمخيم في سوريا

Date: 2020-11-28 15:03:29
بـ5 إطلاقات بالرأس.. مقتل لاجئ عراقي بمخيم في سوريا

مقتل لاجئ عراقي وإصابة آخر في مخيم الهول في سوريا

Date: 2021-02-21 04:53:34
مقتل لاجئ عراقي وإصابة آخر في مخيم الهول في سوريا

داعشيتان تحاولان قتل عراقي في مُخيم الهول

Date: 2019-09-11 15:29:02
داعشيتان تحاولان قتل عراقي في مُخيم الهول

نواب نينوى يجمعون تواقيع لمنع نقل أسر الدواعش العراقيين من سوريا لمحافظتهم

Date: 2020-02-20 11:53:29
نواب نينوى يجمعون تواقيع لمنع نقل أسر الدواعش العراقيين من سوريا لمحافظتهم

ألمانيا تستعيد طفلاً رابعاً من أبناء داعش

Date: 2019-08-26 17:13:06
ألمانيا تستعيد طفلاً رابعاً من أبناء داعش

الأمم المتحدة: مقتل 12 عراقياً وسورياً في مخيم الهول

Date: 2021-01-22 14:19:20
الأمم المتحدة: مقتل 12 عراقياً وسورياً في مخيم الهول

مجهولون يغتالون رئيس المجلس العراقي للاجئين

Date: 2020-11-10 16:50:53
مجهولون يغتالون رئيس المجلس العراقي للاجئين

150 جنديا أمريكا غادروا سوريا إلى العراق

Date: 2019-10-14 14:15:28
150 جنديا أمريكا غادروا سوريا إلى العراق