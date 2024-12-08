أول تواصل رسمي بين العراق والمعارضة السورية: "سيقتل من يعبر هذا الحد"

شفق نيوز/ في أول تواصل رسمي بين العراق والمعارضة السورية، وجهت القوات الأمنية العراقية عند الحدود السورية تحذيرات شديدة لعناصر المعارضة المسلحة، مطالبة إياهم بعدم الاقتراب من الشريط الحدودي.

وأكدت القوات العراقية، أن المنطقة القريبة من الحدود تعتبر "منطقة قتل" لأي شخص يدخلها.

وأظهر مقطع فيديو تم تصويره بواسطة هاتف نقال، تحصلت عليه وكالة شفق نيوز، أحد الجنود العراقيين وهو يخاطب عناصر المعارضة المسلحة السورية قائلاً: "ما يهمنا هو حدود العراق، ليس لدينا أي خلاف معكم، ولكن لدينا موضوع واحد فقط وهو عدم الاقتراب من الحدود".

وأضاف الجندي العراقي، أن "أي شخص عسكري أو مدني يقترب من الحدود، سيتم قتله.. هذه منطقة قتل".

ودخلت فصائل المعارضة السورية، صباح اليوم الأحد الثامن من كانون الأول 2024، العاصمة دمشق واذاعت البيان رقم (1) عبر التلفزيون الرسمي، معلنة بذلك انتهاء حقبة نظام الأسد "المظلمة وبداية عهد جديد لسوريا".