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أول تعليق من الحشد الشعبي على قصف البيشمركة بالكاتيوشا

Category: أمـن

Date: 2021-03-29T20:27:58+0000
أول تعليق من الحشد الشعبي على قصف البيشمركة بالكاتيوشا

شفق نيوز/ علق قيادي في الحشد الشعبي على تعرض قوات البيشمركة مساء الاثنين إلى قصف بصواريخ الكاتيوشا على حدود كركوك – أربيل.

وقال المتحدث باسم الحشد الشعبي/ محور الشمال علي الحسيني، لوكالة شفق نيوز، إنه "لغاية الآن لا توجد لدينا أية معلومات عن حقيقة القصف الصاروخي الذي استهدف قوات البيشمركة على حدود كركوك – أربيل، ولا نعرف من أية جهة أو قاطع انطلقت عملية القصف".

وأضاف أن "قواطع الحشد الشعبي بعيدة عن هذا المحور، وهي لم تشهد أية عملية إطلاق صواريخ أو هاونات".

وأشار الحسيني إلى أن "القصف قد يكون من المناطق ذات الفراغ الأمني أو المناطق التي تحت سيطرة الجيش العراقي او قوات البيشمركة"، مبينا أن "التحقيقات مازالت جارية لمعرفة مكان انطلاق القصف". 

وفي وقت سابق الاثنين، قال مسؤول محور البيشمركة في بردي نوري حمه علي، لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين أطلقوا 3 صواريخ كاتيوشا نحو قوات البيشمركة المتمركزة في منطقة شيراوه القريبة من ناحية بردي على حدود كركوك وأربيل".

وأضاف أن "الصواريخ سقطت على مقربة من نقاط قوات البيشمركة في المنطقة، دون وقوع أية إصابات بشرية".

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