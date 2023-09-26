أول تعليق سياسي على اغتيال "نور بي ام": هناك مخطط

شفق نيوز/ علق سعد المطلبي القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، على عملية اغتيال البلوكر الملقب "نور بي ام" على يد مسلح في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد، أمس الاثنين.

وقال المطلبي، لوكالة شفق نيوز، ان "عملية اغتيال البلوكر الملقب نور بي ام، تهدف الى اثارة الرأي العام خصوصاً بعد تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي الكبير بعد تشكيل حكومة محمد شياع السوداني من قبل ائتلاف إدارة الدولة".

وبين ان "هذه الحادثة ربما تكون مخطط يهدف الى بث التشويش ومحاولة زعزعة حالة الاستقرار السياسي من خلال استهداف بعض الشخصيات المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على "الحذر من وجود هكذا مخططات هدفها الأول والأخير استهداف الحكومة وجهودها على مختلف الأصعدة الخدمية والأمنية".

وأمس، أقدم مسلح يستقل دراجة نارية على قتل البلوكر الملقب (نور بي ام) مستخدما سلاح نوع مسدس ضمن حي الداودي في المنصور، حيث استقرت ثلاث رصاصات في منطقة الرقبة والبطن.