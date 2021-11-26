أول تصريح لقائد شرطة النجف بعد تسلم مهامه

شفق نيوز / تعهد قائد شرطة النجف العميد الحقوقي باسم مجيد فيصل الأسدي، يوم الجمعة، بمحاربة جميع أشكال الجريمة المنظمة في المحافظة.

وقال الأسدي، في أول تصريح له عقب تسلم مهامه، لوكالة شفق نيوز "سنحارب جميع أشكال الجريمة بقوة القانون ومساعدة المواطن النجفي الذي يعتبر هو رجل الأمن الأول وسنكمل المشوار الذي قامت به جميع الإدارات السابقة".

وكان وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، قد أصدر أمس الخميس، أمراً بإعفاء قائد شرطة محافظة النجف اللواء فائق آل فرعون ومدير مكتب مكافحة المخدرات في المحافظة، وتكليف العميد باسم مجيد مهام قائد شرطة المحافظة بدلا عن آل فرعون.

وجاء هذا الأمر، بعد ساعات من قيام مفرزة من مكتب مكافحة المخدرات بمداهمة مقهى شعبي في ناحية المناذرة بمحافظة النجف، الأمر الذي أدى إلى مقتل شخص داخل المقهى.