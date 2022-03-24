(تحديث) وليمة في حفل زفاف.. مقتل شخص بسبب عدم تقديم "وجبة عشاء" في بغداد

شفق نيوز / تحولت وليمة في حفل زفاف، إلى جريمة قتل هزت العاصمة بغداد، مساء الخميس، بسبب عدم تقديم وجبة عشاء لأحد الحضور.

مصدر أمني أبلغ وكالة شفق نيوز، أن "مشاجرة ضمن منطقة البلديات شرق العاصمة بغداد، وقعت أثناء حفل زفاف وتطورت إلى مشادة كلامية من قبل الحضور".

وأضاف المصدر، أن "المشاجرة تطورت لاحقاً إلى استخدام السلاح الخفيف، ما أسفر عن مقتل شخص بعد إصابته بطلق ناري بمنطقة الرأس من قبل صاحب الحفل، الذي تمكن بالفرار إلى جهة مجهولة".

وتابع؛ أن "ذوي الشخص المقتول اقدموا على حرق منزل القاتل الهارب ضمن منطقة البلديات".

واشار إلى أن "توتر الاوضاع في المنطقة أجبر ذوي الجاني على تسليم القاتل الى القوات الامنية".