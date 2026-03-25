"أولياء الدم" ترد على البيان الخليجي الأردني: سنكثف عملياتنا على الوجود الأميركي وقواعده

رد أبو مهدي الجعفري، الناطق باسم سرايا أولياء الدم، وهي إحدى الفصائل المسلحة، يوم الأربعاء، على البيان الخليجي الأردني الرافض لعمليات الفصائل ضد دول الجوار، بـ"سنكثف عملياتنا".

وقال الجعفري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المقاومة الإسلاميَّة تستهدف الوجودَ الأميركي حصراً في الدول الخليجيَّة والأردن".

وأضاف أن "نيَّة الأميركان بنشر 5 آلاف عسكري في المنطقة سيجعلنا نكثِّف العمليَّات ضد هذا التواجد في أيِّ بلد".

وبين أن "الهجمات التي استهدفت قطعات الحشد الشعبي ووزارة الدفاع كانت تنطلق من القواعد الموجودة في بعض الدول الخليجيَّة والأردن".

وكانت كل من دولة الكويت، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، دعت قبل قليل، الحكومة العراقية لاتخاذ إجراءات لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة العراقية ضد دول الجوار.