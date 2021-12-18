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ولد يقتل أباه الشرطي في كركوك والعثور على جثة ببغداد

Category: أمـن

Date: 2021-12-18T11:49:18+0000
ولد يقتل أباه الشرطي في كركوك والعثور على جثة ببغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في كركوك، يوم السبت، بمقتل رجل على يد ابنه بإطلاق نار بالخطأ وسط المدينة، فيما عثرت قوة امنية على جثة مجهولة الهوية جنوب شرقي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مركز شرطة العدالة في مدينة كركوك تلقى بلاغاً عن وقوع حادث قتل بإطلاق نار في حي واحد حزيران، وتبين أن القاتل هو ابن الضحية حيث اطلق النار بالخطأ عندما كان يعبث بالسلاح".

وبين ان "الضحية منتسب في قيادة شرطة كركوك وتم نقلت جثته الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الاجراءات القانونية، فيما تولى ضباط مركز شرطة العدالة التحقيق بالحادث".

من جانب اخر، ابلغ مصدر امني في بغداد، بأن "قوة امنية عثرت على جثة رجل مجهول الهوية عليها آثار طعنات في البطن، مرمية بإحدى الساحات الترابية المتروكة ضمن منطقة جسر ديالى القديم جنوب شرقي العاصمة".

واشار الى انه "تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي، وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".

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