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أوكرانيا تلتحق بمهمة حلف الناتو في العراق

Category: أمـن

Date: 2021-04-07T07:46:00+0000
أوكرانيا تلتحق بمهمة حلف الناتو في العراق

شفق نيوز/ ذكرت وكالة الانباء الاوكرانية أن خبراء عسكريين من الجيش الاوكراني سيشاركون في مهمة حلف شمال الاطلسي "الناتو" الجديدة في العراق، بالاضافة الى عملية الحلف المسماة "حارس البحر". 

ونقلت الوكالة عن يوري فاسيليف، رئيس دائرة اوروبا والاورو-اطلسي في وزارة الدفاع الاوكرانية قوله ان اوكرانيا "مستمرة في مساهمتها في مهمات حلف الناتو وعملياته برغم العدوان الذي نواجهه الان" في اشارة الى التوتر العسكري القائم حاليا مع القوات الروسية في شرق اوكرانيا. 

وقال فاسيليف "لدينا الان خبراء يشاركون في مهمة الحلف في افغانستان، كما اننا نقدم الدعم للقوات في كوسوفو"، مضيفا "اننا نستعد الان لارسال خبرائنا للمشاركة في عمليتين اضافيتين، هما مهمة الناتو في العراق، وعملية الحلف حارس البحر" التي تجري في شرق البحر المتوسط.  

وبحسب المسؤول الاوكراني فان الجنود الاوكرانيين المتمرسين في معارك الدفاع عن استقلال ووحدة اراضي اوكرانيا سيشاركون في هاتين المهمتين. 

واشار ايضا الى ان اوكرانيا ستشارك في خمسة تدريبات عسكرية تابعة لحلف الناتو.  

وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ، اعلن في 18 شباط/فبراير الماضي، أن الحلف قرر زيادة تعداد أفراد بعثته في العراق بثمانية أضعاف لتصل الى اربعة الاف شخص.

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