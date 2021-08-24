وكالة "أبو رغيف" تصدر تنويهاً يخص تقديم شكاوى بشأن عمل الشرطة والفساد

شفق نيوز/ نفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التي يترأسها الفريق الركن احمد ابو رغيف، يوم الثلاثاء، أنباء السماح بتقديم شكوى أو الإبلاغ عن أي عرقلة في مراكز الشرطة أو جرائم الإرهاب والفساد داخل دوائر الدولة عبر القدوم إلى مكتب الوكيل.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت انباء عن وجود دعوة من قبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الى من يرغب بتقديم شكوى او الإبلاغ عن أي عرقلة في مراكز الشرطة أو جرائم الإرهاب وداخل دوائر الدولة في المحافظات كافة او حالات فساد، القدوم الى مكتب سيادته وتقديم طلب وتظلم، والإشارة الى تخصيص رقم لذلك".

واضافت، "في الوقت الذي ننفي فيه هذه الدعوة نؤكد ان وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية حريصة على متابعة جميع ما يريد إليها من شكاوى وطلبات والتعامل معها بسرية تامة والتحقق منها عبر الخط الساخن للوكالة ١٤٤ علما انه لا يوجد أي رقم آخر غير هذا الرقم".

وتابعت أنها، "تحتفظ بحق الرد على مثل هكذا صفحات تريد ارباك الوضع العام وخلط الأوراق، وان الجهات المختصة في الوكالة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول تضليل المواطنين".