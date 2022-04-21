وكالة الاستخبارات: مقتل اربعة ارهابيين بضربة جوية في صلاح الدين

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية يوم الخميس،اختراق مفرزة تابعة لعصابات داعش الارهابي في محافظة صلاح الدين.

وفي بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ذكرت وكالة الاستخبارات أنه تم تحديد احد اوكارهم الإرهابيين في منطقة العيث بما يسمى قاطع البراء، مشيرا إلى أن الوكر عبارة عن مجموعة من البيوت المهجورة والواقعة في مكان نائي.

وأضاف أنه "بعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات وبالاشتراك مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة تم توجية ضربة جوية من قبل طائرات F16 العراقية وهلاك اربعة ارهابيين هم كل من الارهابي المكنى أبو عبيدة العباسي اداري قاطع البراء بن عازب الارهابي سيف الدين حكمت شكري ايوب العبيدي المكنى دكتور سيف والارهابي عواد مهدي صالح البدري المكنى ابو منتصر البدري والارهابي المكنى صگر الجزيرة".