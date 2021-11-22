وكالة الاستخبارات تلقي القبض على "مبتز" ينتحل صفة ضابط في النجف

شفق نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني يوم الاثنين، اعتقال "مبتز" ينتحل صفة ضابط في محافظة النجف.

وذكر بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بعملية استخباراتية مهنية تكللت بالنجاح، وبعد ورود مناشدة بوجود أحد المتهمين ينتحل صفة ضابط برتبة رائد يقوم بابتزاز المواطنين في محافظتي النجف وبابل، على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وبعد استحصال الموافقات القضائية ومتابعة الهدف تم القبض على المتهم في محافظة النجف الأشرف بالجرم المشهود".

وأضاف البيان؛ أن المتهم "بحوزته هويات مزورة تحمل رتبة رائد، ومسدس غير مرخص، وزي عسكري، وإجازة سوق مزورة، وقد اعترف من خلال التحقيقات قيامه بعمليات ابتزاز لعدد من المواطنين في المحافظتين، فضلا عن انتحاله صفة ضابط".

وأشار إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقة بعد تدوين أقواله ابتدائيا وقضائيا".