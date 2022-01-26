سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وكالة الاستخبارات تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين "خطرين" قيادي بارز

Category: أمـن

Date: 2022-01-26T07:53:23+0000
وكالة الاستخبارات تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين "خطرين" قيادي بارز

شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية يوم الأربعاء بالقاء القبض على ثلاثة إرهابيين "خطيرين" بينهم المشرف على الخطة الدفاعية لمدينة الموصل قبل تحريرها من قبضة تنظيم داعش.

وقالت الوكالة في بيان اليوم، إن هؤلاء الإرهابيين مطلوبون "وفق احكام المادة (٤/ارهاب)".

وبحسب البيان فإن "الإرهابي الأول اعترف بعمله فيما يسمى (ديوان الجند الهندسة العسكرية ) تم تكليفه بالإشراف على الخطة الدفاعية لمدينة الموصل ووضع خطة محكمة من حفر الخنادق والأنفاق على طول خط الصد قبل تحريرها، لكونه ضابط في الجيش السابق".

"فيما عمل الارهابي الثاني بزرع العبوات الناسفة بما يسمى قاطع كركوك واشترك في عدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية في جبل عسل، و عجيل واستمر بالعمل حتى عام ٢٠٢١ في إنشاء الاوكار وزرع العبوات لحين القاء القبض عليه"، وفقا لوكالة الاستخبارات.

كما وذكر البيان أيضا "اما الإرهابي الثالث فقد عمل بما يسمى (ديوان الجند) عسكر (صلاح الدين الايوبي) وتكليفة بمحاسبة المواطنين المخالفين لتعليمات عصابات داعش واشترك كذلك بعمليتين ارهابيتين ضد قوات البيشمركة".

وتابع البيان أنه تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية.

related

وكالة الاستخبارات تعتقل منفذي تفجير عجلة مفخخة في الموصل

Date: 2021-06-07 09:43:40
وكالة الاستخبارات تعتقل منفذي تفجير عجلة مفخخة في الموصل

مقتل شخصين بهجومين مسلحين في محافظتين عراقيتين

Date: 2019-11-15 17:43:20
مقتل شخصين بهجومين مسلحين في محافظتين عراقيتين

الحشد الشعبي يعلن صده هجوما لداعش جنوب غرب كركوك

Date: 2019-10-26 22:06:15
الحشد الشعبي يعلن صده هجوما لداعش جنوب غرب كركوك

الـ:أف 16 العراقية تستهدف انفاقا لتنظيم داعش جنوبي الموصل

Date: 2021-05-16 10:15:04
الـ:أف 16 العراقية تستهدف انفاقا لتنظيم داعش جنوبي الموصل

الموصل.. اعتقال مراهق هشم رأس قريبته الطفلة حتى الموت لسرقة اقراطها

Date: 2021-05-14 08:28:08
الموصل.. اعتقال مراهق هشم رأس قريبته الطفلة حتى الموت لسرقة اقراطها

سقوط ثلاثة أبراج للطاقة بتفجير جديد جنوب الموصل

Date: 2021-07-04 08:58:33
سقوط ثلاثة أبراج للطاقة بتفجير جديد جنوب الموصل

مقتل مدني نحراً في بغداد واصابة 5 بحادث سير بصلاح الدين

Date: 2021-12-18 12:54:51
مقتل مدني نحراً في بغداد واصابة 5 بحادث سير بصلاح الدين

هجوم لداعش يودي بحياة مقاتلين سنة مناهضين للتنظيم شمالي بغداد

Date: 2020-02-29 09:40:46
هجوم لداعش يودي بحياة مقاتلين سنة مناهضين للتنظيم شمالي بغداد