وكالة الاستخبارات تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين "خطرين" قيادي بارز

شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية يوم الأربعاء بالقاء القبض على ثلاثة إرهابيين "خطيرين" بينهم المشرف على الخطة الدفاعية لمدينة الموصل قبل تحريرها من قبضة تنظيم داعش.

وقالت الوكالة في بيان اليوم، إن هؤلاء الإرهابيين مطلوبون "وفق احكام المادة (٤/ارهاب)".

وبحسب البيان فإن "الإرهابي الأول اعترف بعمله فيما يسمى (ديوان الجند الهندسة العسكرية ) تم تكليفه بالإشراف على الخطة الدفاعية لمدينة الموصل ووضع خطة محكمة من حفر الخنادق والأنفاق على طول خط الصد قبل تحريرها، لكونه ضابط في الجيش السابق".

"فيما عمل الارهابي الثاني بزرع العبوات الناسفة بما يسمى قاطع كركوك واشترك في عدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية في جبل عسل، و عجيل واستمر بالعمل حتى عام ٢٠٢١ في إنشاء الاوكار وزرع العبوات لحين القاء القبض عليه"، وفقا لوكالة الاستخبارات.

كما وذكر البيان أيضا "اما الإرهابي الثالث فقد عمل بما يسمى (ديوان الجند) عسكر (صلاح الدين الايوبي) وتكليفة بمحاسبة المواطنين المخالفين لتعليمات عصابات داعش واشترك كذلك بعمليتين ارهابيتين ضد قوات البيشمركة".

وتابع البيان أنه تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية.