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وكالة الاستخبارات تعلن اعتقال اثنين من المشاركين بمجزرة "البودور"

Category: أمـن

Date: 2021-03-30T06:56:12+0000
وكالة الاستخبارات تعلن اعتقال اثنين من المشاركين بمجزرة "البودور"

شفق نيوز/ تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على ارهابيين اثنين مطلوبين وفق أحكام المادة ( ٤ ارهاب ).

وذكرت الوكالة في بيان أن المعتقلين مشاركان بمجزرة قرية البو دور في محافظة صلاح الدين، والتي راح ضحيتها سبعة اشخاص من عائلة واحدة.

وأضاف أن المعتقلين ومن خلال التحقيقات الأولية اعترفا بانتمائهما لتنظيم داعش، وقد اشتركا ضمن المفرزة التي نفذت الجريمة.

وكان أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي اعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف ثلاثة منازل في منطقة البو دور في محافظة صلاح الدين، في 12-3-2021 وراح ضحيتها سبعة أشخاص بينهم نساء وأطفال.

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