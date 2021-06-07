وكالة الاستخبارات تعتقل منفذي تفجير عجلة مفخخة في الموصل

شفق نيوز / اعتقلت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ضمن وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، منفذي تفجير عجلة مفخخة في حي التأميم بمحافظة نينوى، قبل أسبوعين.

وفي (23 أيار 2021) انفجرت عجلة مفخخة في حي التاميم بمحافظة نينوى، راح ضحيتها عدد من المواطنين العزل.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فريق عمل مختص بإشراف مباشر ومتابعة ميدانية من قبل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية شكل لهذا الغرض".

وأوضحت أن "المجموعة الإرهابية المنفذة للعملية الإجرامية مكونة من ثلاثة إرهابيين وضبط وكرهم الذي تم فية تفخيخ العجلة مع المواد المستخدمة بعملية التفخيخ، وتبين من خلال الكشف الميداني لطريقة التفخيخ أن مرتكبي الجرم الشنيع لم يستخدموا الطريقة التقليدية باستخدام المواد المتفجرة كل (TNTاو C4او المخلفات الحربية)

وانما تم استخدام قناني اوكسجين التبريد و قناني الكاز والبانزين".

وأشارت الخلية إلى أن "منفذي العملية الإجرامية من عائلات معروفة بولائها لعصابات داعش، ومطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، ودونت أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".