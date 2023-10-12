وكالة الاستخبارات تطيح بأربعة ارهابيين ينتمون الى داعش

شفق نيوز/ اعلنت وكالة الاستخبارات العراقية يوم الخميس، الإطاحة بعدد من اعضاء تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت الاستخبارات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في محافظة صلاح الدين تلقت معلومات استخبارية دقيقة تتعلق بتواجد أربعة مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من مكافحة الارهاب وذلك في احدى مناطق محافظة صلاح الدين".

وأضاف أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري لجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة، وبكمين محكم تم إلقاء القبض على أربعة متهمين".

وتابع البيان؛ أنه "من خلال التحقيق مع المتهمين اعترفوا صراحة بانتمائهم الى عصابات داعش ضمن مايسمى بـ (ديوان الجند وديوان العسكر وديوان الزكاة) واشتراكهم في زرع وتفجيرات العبوات الناسفة واستهداف الدوريات والمقرات العسكرية والامنية وخطف افرادها اضافة الى تفجير دور المواطنين في عدة مناطق ضمن محافظة صلاح الدين وقيامهم بجمع وأخذ الإتاوات والاموال من المواطنين ومحالهم التجارية ومساهمتهم بشكل رئيسي بنقل المواد الغذائية والاعتدة والنواظير الليلية الى افراد عصابات داعش الارهابي وكانوا يتقاضون لقاء ذلك مبالغ مالية".

وأشار البيان إلى تدوين "اقوالهم و احيلوا الى الجهات المعنية استعداد لمثولهم أمام القضاء لينالوا جزائهم العادل".