وكالة الاستخبارات تطيح بـ3 إرهابيين من "ديوان العسكر" في صلاح الدين

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، يوم الثلاثاء، الإطاحة بـ3 إرهابيين يعلمون ضمن ما يسمى بـ "ديوان العسكر" في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز مكافحة الإرهاب في إطار الجهود المستمرة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية للقضاء على ما تبقى من فلول تنظيم داعش الإرهابي، نفذت عملية نوعية في محافظة صلاح الدين، أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين ينتمون لما يُعرف بديوان العسكر في التنظيم".

وأضاف البيان، أن "العملية جاءت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية مكثفة، حيث اعترف المتهمون خلال التحقيقات بتنفيذهم عدة عمليات إرهابية في المحافظة، من بينها استهداف القوات الأمنية في وقت سابق، إضافة إلى قيامهم بتقديم الدعم والمعلومات لعناصر التنظيم".

وتابع البيان، "وبعد تصديق أقوالهم قضائياً، تمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".