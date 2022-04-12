وكالة الاستخبارات تشن حملة على أماكن حركة دينية متطرفة في ثلاث محافظات عراقية .. صور

شفق نيوز / أعلنت وكالة الاستخبارات، يوم الثلاثاء، اعتقال ستة أشخاص ممن ينتمون لحركة دينية متطرفة في ثلاث محافظات عراقية، مبينة أن هذه الحركة تحاول الإساءة للرموز الدينية وتسعى لهدم المراقد المقدسة. تضرب بيد من حديد أماكن حركة دينية متطرفة في البصرة وكربلاء وميسان وتلقي القبض على ٦ ممن يتهجمون على الرموز الدينية وأهل البيت عليهم السلام

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الحملة تمت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، إذ تمكن رجال وكالة الاستخبارات من القاء القبض على ٦ متهمين من هذه الحركة المتطرفة التي تحاول بث الفتنة بين ابناء شعبنا العراقي الواحد في محافظات البصرة وكربلاء المقدسة وميسان، حيث اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة".

وكان متظاهرون غاضبون في ناحية الحمزة في بابل أغلقوا ، مساء الاثنين، مكاتب المرجع محمود الصرخي، وذلك في أعقاب ما صدر مؤخراً من أحد أتباع الصرخي في المحافظة، طالب بـ"هدم قبور وأضرحة أولياء وأئمة معصومين".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد أمهل في وقت سابق من اليوم، المرجع محمود الصرخي، ثلاثة أيام للتبرؤ من دعاة تهديم قبور، مؤكداً أنهم "يحاولون إدخال بعض العقائد المنحرفة إلى المذهب"، فيما توعد في حال لم يتبرأ الصرخي من هذا الشخص، فإنه سيلجأ إلى الطرق القانونية والشرعية والعرفية تجاهه.

في السياق، أفاد مصدر أمني في بابل، مساء الاثنين، بإلقاء القبض على أحد أتباع الصرخي، على خلفية دعوته إلى هدم المراقد الدينية من قبور ومقامات الأنبياء والأئمة ورجال الدين.

وكان المسعودي قد ظهر في مقطع فيديو، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، وهو يدعو من على منبر أثناء خطبة صلاة الجمعة، إلى هدم المراقد الدينية وقبور الأنبياء وأئمة أهل البيت وغيرهم من رجال الدين.