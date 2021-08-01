سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وكالة الاستخبارات تحبط عملية تفجير برجين للطاقة الكهربائية في الانبار

Category: أمـن

Date: 2021-08-01T19:09:17+0000
وكالة الاستخبارات تحبط عملية تفجير برجين للطاقة الكهربائية في الانبار

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأحد، عن تمكن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من احباط عملية تفجير برجين للطاقة للكهرباء بواسطة زرع عبوات ناسفة عليهما، في قضاء هيت بمحافظة الأنبار.

وذكرت الخلية في بيان، أن العملية تمت وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية، حيث تم تفكيك العبوات من قبل الجهد الهندسي التابع لعمليات الجزيرة، دون حادث يذكر.

وفي الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات بعبوات ناسفة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المحافظات الواقعة شمالي وغربي وشرقي العراق، ما فاقم أزمة نقص الكهرباء في البلاد.

وتتهم السلطات العراقية مسلحي "داعش" الإرهابي بالوقوف وراء معظم الهجمات.

 

related

إرتفاع حصيلة الجرحى بتفجير إستهدف الحشد غربي الانبار

Date: 2021-01-15 11:02:14
إرتفاع حصيلة الجرحى بتفجير إستهدف الحشد غربي الانبار

خلاف بين الجيش والحشد الشعبي يفشل كميناً للإيقاع بمفجر انتحاري في الانبار

Date: 2021-04-29 06:16:50
خلاف بين الجيش والحشد الشعبي يفشل كميناً للإيقاع بمفجر انتحاري في الانبار

عبد الغني الاسدي لشفق نيوز: الكاظمي مهتم بحسم ملف ابناء الانبار المغيبين

Date: 2020-12-14 12:23:10
عبد الغني الاسدي لشفق نيوز: الكاظمي مهتم بحسم ملف ابناء الانبار المغيبين

الاستخبارات العسكرية تعتقل "ارهابياً خطيراً" نفذ مجازر بحق عراقيين

Date: 2021-07-06 11:49:07
الاستخبارات العسكرية تعتقل "ارهابياً خطيراً" نفذ مجازر بحق عراقيين

شفق نيوز تنشر تفاصيل مثيرة عن "والي داعش" في العراق ومصير زوجاته الثلاث

Date: 2021-01-29 11:44:33
شفق نيوز تنشر تفاصيل مثيرة عن "والي داعش" في العراق ومصير زوجاته الثلاث

تفجير يستهدف رتل دعم للتحالف الدولي غربي العراق

Date: 2021-05-06 12:56:28
تفجير يستهدف رتل دعم للتحالف الدولي غربي العراق

انطلاق عملية أمنية مشتركة لملاحقة داعش شرق الأنبار

Date: 2021-03-23 07:06:38
انطلاق عملية أمنية مشتركة لملاحقة داعش شرق الأنبار

بمشاركة طيران دولي.. قوات عراقية مشتركة تلاحق داعش

Date: 2020-11-10 10:50:15
بمشاركة طيران دولي.. قوات عراقية مشتركة تلاحق داعش