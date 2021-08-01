وكالة الاستخبارات تحبط عملية تفجير برجين للطاقة الكهربائية في الانبار

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأحد، عن تمكن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من احباط عملية تفجير برجين للطاقة للكهرباء بواسطة زرع عبوات ناسفة عليهما، في قضاء هيت بمحافظة الأنبار.

وذكرت الخلية في بيان، أن العملية تمت وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية، حيث تم تفكيك العبوات من قبل الجهد الهندسي التابع لعمليات الجزيرة، دون حادث يذكر.

وفي الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات بعبوات ناسفة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المحافظات الواقعة شمالي وغربي وشرقي العراق، ما فاقم أزمة نقص الكهرباء في البلاد.

وتتهم السلطات العراقية مسلحي "داعش" الإرهابي بالوقوف وراء معظم الهجمات.