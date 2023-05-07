وكالة الاستخبارات: القبض على 5 من عناصر "داعش" في نينوى

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية يوم الأحد، القبض على خمسة متهمين بجريمة الإرهاب في محافظة نينوى.

وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نفذت واجبات نوعية استندت لمعلومات استخبارية ومراقبة ميدانية، أثمرت عن القبض على خمسة متهمين مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في محافظة نينوى.

وأشار البيان إلى ان "التحقيقات والمعلومات التي تمتلكها وكالة الاستخبارات أكدت بأنهم (المتهمين) انتموا لعصابات داعش الإرهابية، وقد عملوا في اماكن مختلفة بعد تكليفهم بمهام ضمن ما يسمى الولايات والفرق والشرطة (الإسلامية) وقد حددت لهم كنى واسماء وهمية كان تستخدمها العصابات الإرهابية لاقناع عناصره بالانتماء"، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.