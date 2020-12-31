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وقوع أضرار بهجوم استهدف رتلاً للتحالف الدولي في بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-12-31T15:03:28+0000
وقوع أضرار بهجوم استهدف رتلاً للتحالف الدولي في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن تفجيراُ أوقع أضرار برتل للتحالف الدولي جنوبي العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم، مستهدفة رتلاً للدعم لوجستي يتبع للتحالف الدولي ضمن منطقة اليوسفية، جنوبي بغداد".

وأوضح المصدر، أن "الانفجار لم يسفر عن اي اضراربشرية"، مشيرا الى "الحاق اضرار بعدد من عجلات الرتل".

ومنذ أن اغتالت امريكا بضربة جوية عبر طائرة مسيرة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي "ابو مهدي المهندس" ورفاقهما قرب مطار بغداد الدولي في مطلع العام 2020 تزايدت الهجمات التي تستهدف مصالح الولايات المتحدة في العراق.

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