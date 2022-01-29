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وقوع تبادل لإطلاق النار بين أصحاب محال تجاوز والجيش العراقي شرقي بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-01-29T14:03:48+0000
وقوع تبادل لإطلاق النار بين أصحاب محال تجاوز والجيش العراقي شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان يوم السبت باندلاع اشتباكات بين أصحاب محال التجاوز في سوق "مريدي" بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد والجيش العراقي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، نقلا عن الشهود، إن إطلاق نار متبادل وقع بين منتسبي الجيش العراقي واصحاب المحلات التجاوز في سوق "مريدي"، تحديدا بسوق بيع وشراء الدراجات الهوائية و النارية.

وأشاروا إلى أن إطلاق النار حدث نتيجة رفع التجاوزات من قبل كادر أمانة بغداد في السوق.

هذا ولم تشر المعلومات الواردة الى وقوع اصابات بين الجانبين حتى وقت كتابة الخبر.

هذا وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة قد وجه العام الماضي بإزالة التجاوزات على أملاك الدولة في مناطق ومدن العراق كافة ما عدا اقليم كوردستان.

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