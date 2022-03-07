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وقعت قبل أشهر.. القبض على متهم قاتل ام زوجته في ميسان

Category: أمـن

Date: 2022-03-07T20:50:19+0000
وقعت قبل أشهر.. القبض على متهم قاتل ام زوجته في ميسان

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان اليوم الإثنين، القبض على متهم بقتل أم زوجته في احدى مناطق مدينة العمارة مركز محافظة ميسان.

وأوضحت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مفارز قسم شرطة البلدة وفوج طوارئ ميسان الثالث، و بالاعتماد على معلومات استخبارية دقيقة، شرعت بتنفيذ عملية امنية، أثمرت القبض على المتهم (أ ع ج) والمطلوب وفق المادة (406) القتل العمد، وذلك لارتكابه جريمة القتل بحق ام زوجته.

وأشار البيان إلى أن الحادثة وقعت بتاريخ 3-10- 2021 ، وذلك بسبب خلافات ومشاكل عائلية، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه اصولياً.

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