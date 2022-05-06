سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وفيات واصابات بحوادث اغلبها في طرق نينوى

Category: أمـن

Date: 2022-05-06T17:19:29+0000
وفيات واصابات بحوادث اغلبها في طرق نينوى

شفق نيوز / أفادت مصادر امنية وطبية يوم الجمعة، بأن ثمانية أشخاص سقطوا بين صرعى ومصابين في حوادث مختلفة شهدتها محافظة نينوى.

وقال مصدر طبي لوكالة شفق نيوز؛ إن "صاعقة رعدية أنهت حياة مواطن خلال عمله على ربط سلك كهرباء في حي الرسالة، في الجانب الايمن من الموصل، ما أدى الى وفاته في الحال"، مبينا ان "جثة الضحية نقلت الى مستشفى الطب العدلي تمهيداً لتسليمها الى ذويها".

من جهة أخرى قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن "شاباً توفي وأصيب والده بجروح خطيرة في حادث سير أثناء عودتهما على طريق موصل بغداد بعد إجراء الشاب عملية جراحية في الهند رفقة والده"، مبينا ان قوة امنية حضرت الى مكان الحادث ونقلت الجريح الى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثة الضحية الى الطب العدلي.

وفي الوقت ذاته؛ قال المصدر إن طفلة بعمر 5 سنوات قضت بحادث سير في حي الميثاق بالجانب الايسر من المدينة بعدما صدمتها عجلة مسرعة لدى عبورها الشارع"، مبينا أن "أربعة أشخاص آخرين من عائلة أخرى أصيبوا بجروح مختلفة جراء حادث آخر تعرضوا له اثناء عبورهم الشارع في تقاطع حي السكر بالجانب الايمن من الموصل".

related

"جارجر" ودراجة نارية تنهي حياة أولاد عم جنوب الموصل (صور)

Date: 2022-02-11 05:20:15
"جارجر" ودراجة نارية تنهي حياة أولاد عم جنوب الموصل (صور)

مقتل واصابة 7 من الحشد الشعبي بانفجارين في نينوى

Date: 2019-12-24 21:26:03
مقتل واصابة 7 من الحشد الشعبي بانفجارين في نينوى

جريحان برصاص أنصار مرشحين للانتخابات في الموصل (فيديو)

Date: 2021-10-11 06:23:57
جريحان برصاص أنصار مرشحين للانتخابات في الموصل (فيديو)

نينوى تغلق مداخلها امام الوافدين

Date: 2020-05-19 12:13:56
نينوى تغلق مداخلها امام الوافدين

مقتل شخص واصابة خمسة آخرين بحوادث في محافظتين عراقيتين

Date: 2022-04-10 04:58:30
مقتل شخص واصابة خمسة آخرين بحوادث في محافظتين عراقيتين

سقوط صاروخ كاتيوشا بقضاء الحضر في نينوى

Date: 2021-08-14 10:10:59
سقوط صاروخ كاتيوشا بقضاء الحضر في نينوى

القبض على متهمين اعترفا بقتل مدني وسلب أمواله في أيمن الموصل

Date: 2021-06-20 21:01:31
القبض على متهمين اعترفا بقتل مدني وسلب أمواله في أيمن الموصل

مقتل 7 دواعش بتدمير موقع "قيادة وسيطرة" على حدود نينوى - صلاح الدين

Date: 2022-02-08 14:29:06
مقتل 7 دواعش بتدمير موقع "قيادة وسيطرة" على حدود نينوى - صلاح الدين