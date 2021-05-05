وفق معلومات استخبارية.. عمليات بغداد تطيح بأربعة "إرهابيين"

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الاربعاء، إلقاء القبض على أربعة متهمين وفق المادة 4/1 إرهاب في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد بناءً على معلومات استخبارية دقيقة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من اللواء (27) وفي كمين استخباري تمكنت من اعتقال متهم وفق المادة 4/1 إرهاب في منطقة المنصور".

وفي السياق ذاته وبحسب البيان "تمكنت استخبارات اللواء الأول في الفرقة الأولى شرطة اتحادية وبالتنسيق مع جهاز الامن الوطني (الأنبار) من إلقاء القبض على مطلوب بتهمة الإرهاب في منطقة عرب جبور، في حين تمكنت قوة من الفرقة ذاتها من إلقاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4/1 إرهاب، ضمن قاطع مسؤولية الفرقة".

واشارت الى "إحَالَةٌ جَمِيع الْمُتَّهَمِين إلَى الْقَضَاءِ لِيَنَالُوا جَزَاْئهم وَفْق القَانُون".