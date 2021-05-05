سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وفق معلومات استخبارية.. عمليات بغداد تطيح بأربعة "إرهابيين"

Category: أمـن

Date: 2021-05-05T07:33:43+0000
وفق معلومات استخبارية.. عمليات بغداد تطيح بأربعة "إرهابيين"

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الاربعاء، إلقاء القبض على أربعة متهمين وفق المادة 4/1 إرهاب في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد بناءً على معلومات استخبارية دقيقة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من اللواء (27) وفي كمين استخباري تمكنت من اعتقال متهم وفق المادة 4/1 إرهاب في منطقة المنصور".

وفي السياق ذاته وبحسب البيان "تمكنت استخبارات اللواء الأول في الفرقة الأولى شرطة اتحادية وبالتنسيق مع جهاز الامن الوطني (الأنبار) من إلقاء القبض على مطلوب بتهمة الإرهاب في منطقة عرب جبور، في حين تمكنت قوة من الفرقة ذاتها من إلقاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4/1 إرهاب، ضمن قاطع مسؤولية الفرقة".

واشارت الى "إحَالَةٌ جَمِيع الْمُتَّهَمِين إلَى الْقَضَاءِ لِيَنَالُوا جَزَاْئهم وَفْق القَانُون".

related

قوة امنية تعتقل مطلوبين إثنين ببغداد لتقع عينها على مفاجأة

Date: 2020-10-27 07:29:15
قوة امنية تعتقل مطلوبين إثنين ببغداد لتقع عينها على مفاجأة

عمليات بغداد: احتجاز عنصر امن اطلق النار على المتظاهرين

Date: 2019-11-10 16:49:21
عمليات بغداد: احتجاز عنصر امن اطلق النار على المتظاهرين

الشروع بتنفيذ خطة زيارة الكاظمية والإطاحة بمتهمين في عدة محافظات

Date: 2021-03-07 07:53:51
الشروع بتنفيذ خطة زيارة الكاظمية والإطاحة بمتهمين في عدة محافظات

عمليات بغداد تعلن القبض على 130 متهما بالارهاب

Date: 2020-03-12 10:49:42
عمليات بغداد تعلن القبض على 130 متهما بالارهاب

قائد عمليات بغداد يكشف تفاصيل واسباب هجوم الرضوانية

Date: 2020-11-09 13:55:56
قائد عمليات بغداد يكشف تفاصيل واسباب هجوم الرضوانية

اصابات بصفوف قوات الامن بينهم ضابط بقنبلة يدوية وسط العاصمة بغداد

Date: 2019-11-13 10:56:51
اصابات بصفوف قوات الامن بينهم ضابط بقنبلة يدوية وسط العاصمة بغداد

صور.. إزالة أول سيطرة امنية في رصافة بغداد

Date: 2021-03-23 06:24:55
صور.. إزالة أول سيطرة امنية في رصافة بغداد

عمليات بغداد: اعتقال صاحب "المرآب" الذي انطلقت منه صواريخ التاجي

Date: 2020-03-14 12:52:23
عمليات بغداد: اعتقال صاحب "المرآب" الذي انطلقت منه صواريخ التاجي