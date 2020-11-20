وفق اتفاق التطبيع.. قوات من الشرطة الاتحادية تنتشر في سنجار

شفق نيوز/ أعلن مسؤول محلي في قضاء سنجار، يوم الجمعة، وصول قطعات من الشرطة الاتحادية الى داخل حدود القضاء.

وقال خوديدا جوقي مدير ناحية سنوني لوكالة شفق نيوز؛ ان "فوجا تابعا للواء 72 من الشرطة الاتحادية تمركزت في قاطع ام ذيبان بالناحية".

وأضاف جوقي أن "قوات أخرى منالشرطة الاتحادية وصلت الى حدود الناحية للانتشار على الخط الحدودي الفاصل مع سوريا".

ولفت إلى أن "الاتفاق الموقع بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان ينص على تطبيع الأوضاع أمنيا وخدميا في القضاء تمهيدا لعودة النازحين الى مناطقهم واعادة الامن والاستقرار الى عموم سنجار".