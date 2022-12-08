وفد من الأمن النيابية يصل ذي قار للتحقيق باحداث الأمس

شفق نيوز/ وصل وفد من لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الأربعاء، الى محافظة ذي قار للتحقيق باحداث الأمس.

وقال الناطق باسم ديوان محافظة ذي قار حسن محمد: وصول لجنة الامن والدفاع برئاسة خالد العبيدي رئيس اللجنة الى ذي قار وبرفقة نواب اخرين للتحقيق بأحداث يوم أمس.

ووجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، امس الأربعاء، باستبدال قائد شرطة محافظة ذي قار على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة وسقوط ضحايا ومصابين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، باستبدال قائد شرطة محافظة ذي قار وتعيين العميد مكي شناع بدلا عنه".