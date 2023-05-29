وفد أمني عراقي في طهران لتأمين إجراءات الحدود

شفق نيوز/ توجه وفد أمني عراقي، يوم الإثنين، الى العاصمة الايرانية طهران لبحث تأمين إجراءات الحدود بين البلدين.

وذكر بيان لمكتب مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاعرجي وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، توجه إلى طهران على رأس وفد أمني لبحث إجراءات تأمين الحدود بين العراق وايران".

وأعلنت قيادة حرس الحدود العراقية، تأمين نحو 1500 كم من مساحة حدودها الممتدة مع دولة إيران، وذلك خلال زيارة أجراها الأعرجي، منتصف الشهر الجاري، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق، على رأس وفد من الأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية.

وفي 13 آذار الماضي، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإیرانیة، ناصر کنعاني، عن تشكيل لجنة أمنية عليا عراقية إيرانية تتولى ضبط الحدود بين البلدين، وأوضح خلال مؤتمر صحفي موسع عقده في طهران، إن مفاوضات جرت بين وفدين أمنيين من طهران وبغداد، توصلت الى نتيجة مفادها ضرورة تشکیل لجنة امنية عليا تتولى متابعة القضايا المتعلقة بحدود البلدين وخاصة في إقليم كوردستان.