وفد أمني رفيع يصل إلى كركوك

شفق نيوز/ وصل وفد أمني رفيع صباح اليوم الأربعاء إلى محافظة كركوك لمتابعة الأوضاع الأمنية.

ويضم الوفد مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، ونائب العمليات المشتركة الفريق الركن عبدالامير الشمري، ووكيل جهاز الأمن الوطني حميد الشطري.

وتأتي هذه الزيارة لمتابعة الوضع الأمني، واجراءات القطعات العسكرية، والأجهزة الامنية في تعزيز الامن وحماية الاهداف والبنى التحتية والمنشآت النفطية، ومحطات وابراج نقل الطاقة الكهربائية، وفقا لبيان صادر عن مستشارية الأمن القومي.

وذكر البيان أن الوفد سيعقد اجتماعا مع الحكومة المحلية في كركوك لتدارس عدد من القضايا على جدول الأعمال.