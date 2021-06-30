سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وفد أمني رفيع يصل إلى كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-06-30T06:15:39+0000
وفد أمني رفيع يصل إلى كركوك

شفق نيوز/ وصل وفد أمني رفيع صباح اليوم الأربعاء إلى محافظة كركوك لمتابعة الأوضاع الأمنية.

ويضم الوفد مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، ونائب العمليات المشتركة الفريق الركن عبدالامير الشمري، ووكيل جهاز الأمن الوطني حميد الشطري.

وتأتي هذه الزيارة لمتابعة الوضع الأمني، واجراءات القطعات العسكرية، والأجهزة الامنية في تعزيز الامن وحماية الاهداف والبنى التحتية والمنشآت النفطية، ومحطات وابراج نقل الطاقة الكهربائية، وفقا لبيان صادر عن مستشارية الأمن القومي.

وذكر البيان أن الوفد سيعقد اجتماعا مع الحكومة المحلية في كركوك لتدارس عدد من القضايا على جدول الأعمال.

related

معلومات استخبارية: داعش يخطط لاستهداف دوائر في كركوك بينها سجن التسفيرات

Date: 2021-05-30 05:29:26
معلومات استخبارية: داعش يخطط لاستهداف دوائر في كركوك بينها سجن التسفيرات

اصابة شقيقين كاكائيين بانفجار ناسفة اثناء محاولتهما اطفاء الحرائق جنوب كركوك

Date: 2019-05-23 08:03:55
اصابة شقيقين كاكائيين بانفجار ناسفة اثناء محاولتهما اطفاء الحرائق جنوب كركوك

مقتل عنصرين من الشرطة الاتحادية بهجوم لداعش في كركوك

Date: 2019-12-15 10:40:03
مقتل عنصرين من الشرطة الاتحادية بهجوم لداعش في كركوك

قتلى من داعش بضربات جوية للتحالف الدولي في كركوك

Date: 2021-02-22 09:26:50
قتلى من داعش بضربات جوية للتحالف الدولي في كركوك

في "أكبر" عملية من نوعها.. ضبط ملايين الحبوب المخدرة بكركوك

Date: 2020-11-26 20:34:57
في "أكبر" عملية من نوعها.. ضبط ملايين الحبوب المخدرة بكركوك

الاطاحة بالرجل الثاني ضمن "شبكة ارهابية" تنتمي لداعش في كركوك

Date: 2020-09-25 20:11:59
الاطاحة بالرجل الثاني ضمن "شبكة ارهابية" تنتمي لداعش في كركوك

داعش يقتحم قرية قرب كركوك ويصفي عددا من ساكنيها

Date: 2020-02-18 22:26:16
داعش يقتحم قرية قرب كركوك ويصفي عددا من ساكنيها

القبض على عناصر "بارزين" في تنظيم داعش بكركوك وديالى

Date: 2021-01-20 09:15:31
القبض على عناصر "بارزين" في تنظيم داعش بكركوك وديالى