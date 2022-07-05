سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وفد أمني رفيع يصل إلى قضاء مخمور

Category: أمـن

Date: 2022-07-05T06:07:32+0000
وفد أمني رفيع يصل إلى قضاء مخمور

شفق نيوز/ وصل وفد أمني رفيع المستوى، صباح يوم الثلاثاء، إلى قضاء مخمور المتنازع عليه والذي يتبع حاليا محافظة نينوى.

ويضم رئيس أركان الجيش، ورئيس أركان قيادة العمليات المشتركة، ومعاون العمليات وقائد القوات البرية وعدداً من قادة عمليات الجيش العراقي.

وتأتي هذه الزيارة لمناقشة الوضع الأمني لمناطق ذات الاهتمام المشترك بين أربيل وبغداد، ومتابعة المعلومات الاستخبارية والأمنية مع رئيس أركان البيشمركة، بحسب بيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة.

ويقع قضاء مخمور بالضبط بين أربع محافظات في العراق والمحافظات هي اربيل كركوك نينوى و محافظة صلاح الدين.

ويتألف الطابع الأثني في مخمور من القوميتين الكوردية والعربية والأكثرية الساحقة من السكان هم من الكورد.

وقد اقتطع النظام السابق قضاء مخمور من محافظة اربيل والحقه بمحافظة نينوى بعد العام 1991 ليصبح القضاء من المتنازع عليه بين اربيل وبغداد، ومن المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي الدائم.

يشار الى ان القوات العراقية قد بسطت سيطرتها على القضاء بعد أحداث 16 أكتوبر العام 2017 في الحملة العسكرية التي شنتها الحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال الذي أجراه اقليم كوردستان.

related

ضحايا وجرحى معظمهم من الشرطة والحشد العشائري بهجوم لداعش جنوب شرق الموصل

Date: 2021-09-11 04:17:21
ضحايا وجرحى معظمهم من الشرطة والحشد العشائري بهجوم لداعش جنوب شرق الموصل

مكافحة الإرهاب والتحالف يُجهزان على 6 دواعش في مخمور

Date: 2020-11-30 20:06:05
مكافحة الإرهاب والتحالف يُجهزان على 6 دواعش في مخمور

بالتزامن مع زيارة وفد أمني لديالى .. توجيهات من الكاظمي بملاحقة داعش ومنع تكرار الخروقات

Date: 2021-10-27 08:31:35
بالتزامن مع زيارة وفد أمني لديالى .. توجيهات من الكاظمي بملاحقة داعش ومنع تكرار الخروقات

ارتفاع حصيلة هجوم داعش على قرية بمخمور والأهالي يشيعون الضحايا (صور)

Date: 2021-09-11 08:16:16
ارتفاع حصيلة هجوم داعش على قرية بمخمور والأهالي يشيعون الضحايا (صور)

تفاصيل جديدة عن "السيطرة الوهمية" جنوب شرق الموصل

Date: 2021-08-07 09:40:43
تفاصيل جديدة عن "السيطرة الوهمية" جنوب شرق الموصل

الجيش العراقي يُجهز على داعشي في مخمور

Date: 2021-10-22 16:08:47
الجيش العراقي يُجهز على داعشي في مخمور

القوات العراقية تعمل على إحكام القبضة على أبرز معاقل داعش

Date: 2021-03-16 12:00:47
القوات العراقية تعمل على إحكام القبضة على أبرز معاقل داعش

قصف تركي يستهدف عناصر العمال الكوردستاني في مخمور ويودي بضحايا.. صور

Date: 2022-05-21 11:26:57
قصف تركي يستهدف عناصر العمال الكوردستاني في مخمور ويودي بضحايا.. صور