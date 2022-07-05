وفد أمني رفيع يصل إلى قضاء مخمور

شفق نيوز/ وصل وفد أمني رفيع المستوى، صباح يوم الثلاثاء، إلى قضاء مخمور المتنازع عليه والذي يتبع حاليا محافظة نينوى.

ويضم رئيس أركان الجيش، ورئيس أركان قيادة العمليات المشتركة، ومعاون العمليات وقائد القوات البرية وعدداً من قادة عمليات الجيش العراقي.

وتأتي هذه الزيارة لمناقشة الوضع الأمني لمناطق ذات الاهتمام المشترك بين أربيل وبغداد، ومتابعة المعلومات الاستخبارية والأمنية مع رئيس أركان البيشمركة، بحسب بيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة.

ويقع قضاء مخمور بالضبط بين أربع محافظات في العراق والمحافظات هي اربيل كركوك نينوى و محافظة صلاح الدين.

ويتألف الطابع الأثني في مخمور من القوميتين الكوردية والعربية والأكثرية الساحقة من السكان هم من الكورد.

وقد اقتطع النظام السابق قضاء مخمور من محافظة اربيل والحقه بمحافظة نينوى بعد العام 1991 ليصبح القضاء من المتنازع عليه بين اربيل وبغداد، ومن المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي الدائم.

يشار الى ان القوات العراقية قد بسطت سيطرتها على القضاء بعد أحداث 16 أكتوبر العام 2017 في الحملة العسكرية التي شنتها الحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال الذي أجراه اقليم كوردستان.