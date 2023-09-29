وفد أمني رفيع يصل إلى ذي قار لإنهاء التوتر الحاصل على خلفية نزاع عشائري

شفق نيوز/ وصل وفد أمني رفيع من العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، إلى محافظة ذي قار جنوبي العراق بهدف إنهاء التوتر القائم بين عشيرتين جراء نزاع دار بينهما مؤخرا في قضاء الإصلاح شرقي مدينة الناصرية وسط تحذيرات محلية من انفجار الأوضاع على خلفية ذلك.

وتجددت إشتباكات "عنيفة" في قضاء الإصلاح يوم الثلاثاء 27 من شهر أيلول الجاري بين عشيرتي (آل عمر والرميض) الذين يسكنان قضاء الإصلاح شرقي ذي قار على خلفية خلاف سابق حصل بين الطرفين في شهر رمضان الماضي.

وطوقت قوة عسكرية مداخل ومخارج القضاء لاحتواء النزاع الذي أستُخدمت فيه أسلحة ثقيلة الذي أسفر عن مقتل شخصين واصابة ثلاثة آخرين من طرفي النزاع.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن الحصيلة ارتفعت الى 3 قتلى بعد وفاة مصاب بالمستشفى متأثرا بجروحه.

ووسط اجراءات أمنية مشددة وصل وفد امني رفيع المستوى الى ذي قار قادما من بغداد لبحث إمكانية التدخل وإيجاد الحلول للنزاع العشائري في قضاء الإصلاح بعد المناشدات التي أطلقتها إدارة القضاء وشيوخ العشائر من كلا الطرفين، وفقا للمصدر.

واتهم شيخ عشيرة آل عمر، جميل يوسف شبيب العمر، في وقت سابق، الحشد الشعبي بالتواطئ مع عشيرة الرميض، والدخول بالحرب ضد عشيرته في قضاء الإصلاح ضمن محافظة ذي قار.

وناشد العمر، بحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري، للتدخل وإرسال تعزيزات أمنية من خارج المحافظة لفرض القانون وبسط الأمن في قضاء الإصلاح.

وأشار شيخ عشيرة آل عمر، إلى أن الوضع في قضاء الإصلاح بات متوتراً جداً، فهناك سيطرات وهمية تنصب في الطرق ترافقها عجلات حكومية تابعة للحشد الشعبي، كما أن "الطرق المؤدية إلى مركز المدينة باتت غير آمنة".

وتسبب رفض محافظ ذي قار محمد هادي، إصدار أمر القائممقام المكلف كفاح الأسدي، بدلاً عن المعفي من منصبه أحمد الرميض، باشتعال النزاع العشائري بين الرميض وآل عمر، في قضاء الإصلاح، الذي أدى لسقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وأفاد شهود عيان، أمس الخميس، بقيام مسلحين من عشائر الرميض في الإصلاح، بنصب سيطرات على طريق (الإصلاح _ الناصرية) والمحاسبة على الهوية لتتبع أفراد عشيرة آل عمر، دون رادع أمني ضدهم.