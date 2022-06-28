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وفد أمني رفيع يصل طوزخورماتو

Category: أمـن

Date: 2022-06-28T06:16:08+0000
وفد أمني رفيع يصل طوزخورماتو

شفق نيوز/ وصل وفد امني رفيع برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الاول الركن عبد الامير الشمري، صباح اليوم الثلاثاء، إلى قضاء طوزخورماتو شرقي محافظة صلاح الدين.

وقالت العمليات المشتركة في بيان اليوم، إن الوفد ضم في عضويته قائد القوات البرية، وقائد فرقة التدخل السريع في وزارة الداخلية، وعددا من القيادات الامنية.

وأوضح البيان أن الغرض من الزيارة تفقد القطعات العسكرية والامنية في قاطع عمليات طوز خورماتو، ومتابعة الجهد الاستخباراتي، وملاحقة ما تبقى من عناصر داعش.

وطوزخورماتو من المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، والمشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.

وتشهد هذه المناطق منذ انسحاب قوات البيشمركة والأمن الآسايش بعد استفتاء الاستقلال عن العراق الذي أجراه إقليم كوردستان في العام 2017 هجمات مسلحة يشنها تنظيم داعش بين الحين والآخر بسبب الفراغ الأمني الحاصل في مناطق التماس بين البيشمركة والقوات الاتحادية.

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