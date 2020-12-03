وفد أمني رفيع يصل الناصرية ويطرح "حلولاً ومقترحات" تدعم استتباب الأمن

شفق نيوز/ وصل وفد أمني رفيع المستوى من وزارة الداخلية، يوم الخميس، إلى ذي قار لمتابعة الوضع الأمني في المحافظة عن كثب وطرح جملة حلول تدعم ذلك.

وذكر بيان لوكالة شؤون الشرطة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود وصل الى محافظة ذي قار على رأس وفد امني رفيع المستوى من قادة الوكالة وكان في استقباله محافظ ذي قار والقادة الامنيين فيها".

وعقد محمود وفقاً للبيان، "اجتماعاً موسعاً مع القادة الامنيين والمسؤولين ذات العلاقة مستمعاً الى شرح مفصل عن الوضع الامني داخل المحافظة واخر التطورات التي شهدتها، حيث طرح المجتمعون عدد من الرؤى والحلول والمقترحات لمجمل من القضايا العالقة التي من شأنها استتاب الامن والسلم المجتمعي لابناء مدينة الناصرية".

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، ان "زيارته الى المحافظة بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية للاطلاع على الواقع الامني واكد على التعامل الحسن مع المتظاهرين السلميين وفرض هيبة الدولة وانفاذ القانون والتنسيق المكثف وعقد المؤمرات مع شيوخ العشائر ورجال الدين ووجه دعمه الى قائد شرطة المحافظة بتطبيق الاجراءات القانونية الصارمة على المخالفين والذين لايريدون ان تنعم المحافظة بالامن والاستقرار".

ووجه أيضاً بـ"تنسيق الجهود مع الحكومة المحلية وبلدية المحافظة بتقديم الدعم الكامل من قيادة الشرطة الى هذه الدوائر وبالتالي خدمة لاهالي الناصرية".

وشهدت ساحة الحبوبي معقل احتجاجات الناصرية جنوبي العراق، مصادمات يوم الجمعة، انتهت بمقتل خمسة متظاهرين وإصابة 80 آخرين جراء اقتحام أنصار الصدر للساحة، بغية ازالة خيام المحتجين.

كشف مصدر أمني، الاثنين (30 – 11 – 2020)، عن نشر ثلاثة أطواق أمنية حول ساحة الاعتصام الرئيسية بمدينة الناصرية، لحماية المعتصمين فيها من أي اعتداء.