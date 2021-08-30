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وفد أمني رفيع يزور ذي قار وآخر للمثنى.. ماذا يجري في الجنوب؟

Category: أمـن

Date: 2021-08-30T10:03:55+0000
وفد أمني رفيع يزور ذي قار وآخر للمثنى.. ماذا يجري في الجنوب؟

شفق نيوز / أجرى وفدان أمنيان رفيعا المستوى، زيارة لمحافظة ذي قار، وآخر للمثنى، يوم الاثنين، فيما تناولت الزيارة الأولى ملف محافظة ميسان، خلال اجتماع عقد في مقر قيادة عمليات سومر.

وأوضح المستشار الأمني لمحافظ ذي قار عايد البدري، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "وفداً أمنياً رفيعاً بقيادة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبدالأمير الشمري، واللواء سعد معن، وصل إلى ذي قار اليوم برفقة وفد أمني رفيع وذلك لبحث خطط الانتخابات البرلمانية المقبلة".

وأضاف أن "الفريق الأمني اقتصرت زيارته على مقر قيادة عمليات سومر، وخصص لبحث خطط محافظات ذي قار والمثنى وميسان".

وأشار البدري، إلى أن "المحافظة أكملت خططها الاستعدادية للانتخابات المقبلة، وهي بانتظار المصادقة عليها من الجهات الأمنية العليا في بغداد".

وفي الأثناء، وصل رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي إلى محافظة المثنى للقاء حكومتها المحلية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن الاسدي وصل السماوة اليوم على رأس وفد رفيع من الجهاز وذلك لبحث الخطط المعدة في الزيارة الأربعينية المقبلة.

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