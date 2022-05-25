وفد أمني رفيع يتفقد موقع جريمة قصبة "بشير" في كركوك

شفق نيوز / وصل نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، صباح الأربعاء، إلى كركوك، للوقوف على ملابسات الحادث الإرهابي الذي استهدف عدداً من الفلاحين، في قصبة بشير جنوبي المحافظة.

وكان مدير ناحية تازة، حسين عادل ولي، قد أكد أمس، لوكالة شفق نيوز؛ قيام عناصر من تنظيم داعش، بحرق مساحات زراعية للمزارعين الشيخ رعد سامي العاصي، وخير المجباس في منطقتي البلداغ ودوكشمان التابعة لناحية تازه، وأثناء حضور بعض العناصر الامنية ومدنيين لإخمادها تعرضوا لهجوم من عناصر التنظيم ما أدى إلى سقوط ثلاثة ضحايا من عناصر الشرطة ومدنيين اثنين، وجميعهم من أهالي ناحية تازه قصبة بشير.

وشدد الشمري، خلال تفقده موقع الجريمة الإرهابية، على ضرورة "تنفيذ عمليات استباقية تحبط أي عمل إرهابي قبل تنفيذه"، مطالباً الأجهزة الاستخبارية بـ"تكثيف المعلومات وعدم اعطاء أي فرصة لبقايا الإرهاب لإرباك الأمن في محافظة كركوك".

ونقل القائد العسكري، تعازي القائد العام للقوات المسلحة، إلى ذوي الضحايا، وتوعده بالقصاص من الإرهابيين، الذين استهدفوا المواطنين الأبرياء العُزل".

والوفد الأمني الذي تفقد عدداً من القواطع الأمنية في محافظة كركوك، ضم معاون رئيس أركان الجيش للعمليات، وقائد القوات البرية، وقائد قوات الشرطة الاتحادية.