وفد عسكري من العمليات المشتركة يصل إلى زاخو لتقييم وضع الحدود مع تركيا

شفق نيوز/ وصل وفد عسكري رفيع، يوم الاثنين، إلى مدينة زاخو، لتفقد الوضع الأمني على الحدود العراقية التركية.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن الوفد برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة عبد الامير الشمري، وبصحبته معاون رئيس اركان الجيش للعمليات وقائد قوات حرس الحدود.

وأضاف أن الوفد زار مقر لواء حرس الحدود الأول في منطقة باطوفة- باتيفا- بقضاء زاخو لتقييم الوضع الأمني على الحدود العراقية التركية.

وكان أعضاء مجلس الأمن نددوا أمس الاثنين بأشد العبارات بالهجوم الذي وقع في قضاء زاخو في 20 يوليو / تموز 2022. وأسفر الهجوم عن سقوط تسعة مدنيين على الأقل بينهم أطفال ضحايا للقصف.

واتهمت السلطات العراقية، تركيا بتنفيذ القصف، إلا أن أنقرة نفت ذلك، متهمة حزب العمال الذي تخوض معه صراعاً مسلحاً بالوقوف خلف الهجوم.