وفد عسكري رفيع يصل موقع مجزرة "أم الكرامي"

شفق نيوز/ وصل وفد عسكري رفيع المستوى، صباح يوم الجمعة، إلى ناحية العظيم حيث موقع الهجوم الدامي الذي نفذه عناصر من تنظيم داعش على الجيش العراقي.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الوفد تألف من رئيس اركان الجيش العراقي عبد الأمير يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة عبد الأمير الشمري، للوقوف على أسباب الحادث.

بدوره اكد مدير العظيم عبد الجبار العبيدي لوكالة شفق نيوز، أن تعزيزات عسكرية كبيرة تحيط بالعظيم لتأمين القواطع.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن أكثر من عشرة عناصر من تنظيم داعش الارهابي شنوا هجوما مباغتا فجر اليوم بأسلحة القنص والأسلحة المتوسطة على مقر للجيش العراقي (مقر السرية الاولى - الفوج الاول - لواء الثاني –الفرقة1) بين قرى الطالعة وام الكرامي غربي ناحية العظيم، مما ادى الحادث الى سقوط 11 جندياً ضحية بينهم ضابط برتبة ملازم اول - امر الفوج.

وأضاف أن هذا الهجوم يعد الأعنف منذ سنوات.

وتتعرض المناطق الحدودية لناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة لهجمات وتعرضات مستمرة بسبب الفراغات الأمنية بين حدود ديالى وصلاح الدين وعدم وجود قطعات امنية من قيادتي عمليات سامراء او ديالى.