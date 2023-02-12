وفد عسكري رفيع من بغداد يصل إلى إقليم كوردستان

شفق نيوز/ وصل وفد رفيع المستوى من وزارة الدفاع العراقية، صباح اليوم الأحد، إلى محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن رئيس اركان الجيش الفريق اول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس خلف المحمداوي، وعدداً من كبار القادة والضباط في وزارة الدفاع وصلوا الى محافظة اربيل.

وكان في استقبال الوفد رئيس اركان وزارة البيشمركة، وفقا للبيان.

في غضون ذلك علمت وكالة شفق نيوز، بأن الزيارة تأتي للإطلاع على الانتشار المشترك بين قوات حرس الحدود والبيشمركة في المناطق الحدودية بالإقليم المحاذية لتركيا وإيران.