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وفد عسكري رفيع من بغداد في جلولاء لبحث الخروقات الأمنية

Category: أمـن

Date: 2021-01-21T08:26:55+0000
وفد عسكري رفيع من بغداد في جلولاء لبحث الخروقات الأمنية

شفق نيوز/ وصل وفد أمني من بغداد، يوم الخميس، إلى محافظة ديالى لمناقشة وبحث اسباب الخروقات الامنية والهجمات التي شهدتها ناحية جلولاء 70 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في ديالى، إن "وفدا برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري وقائد القوات البرية اللواء الركن قاسم المحمدي وصل الى ناحية جلولاء برفقة القيادات الامنية في المحافظة وعدد من المسؤولين لبحث اسباب وتداعيات الهجمات المتزايدة في الناحية".

وأضاف أن "الوفد عقد اجتماعا أمنيا لوضع خطط وآليات محكمة للحد من الهجمات الارهابية وتطويق تحركات الارهابيين وتأمين اطراف جلولاء من تهديدات التنظيمات المسلحة".

وشهدت جلولاء خلال الايام الماضية عدة هجمات طالت منازلا للمواطنين ومحطة للكهرباء الى جانب الهجمات  والتهديدات الاخرى.

وتشهد ناحية جلولاء واطراف خانقين منذ ثلاث سنوات هجمات وحوادث امنية غير مسبوقة بسبب الفراغات الامنية التي خلفها انسحاب قوات البيشمركة ابان احداث استفتاء استقلال كوردستان وسط معلومات وتفاهمات بعودة البيشمركة للمشاركة بالتنسيق والملف الامني للمناطق المتنازع عليها في ديالى والمحافظات الاخرى.

وتقع ناحية جلولاء على بعد 70 كلم شمال شرق بعقوبة ويقطنها خليط من العرب والكرد والتركمان، وسقطت الناحية بيد عصابات داعش.

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